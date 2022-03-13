Российские оккупанты обстреляли Яворивский полигон из-за злобы — Подоляк

РФ злится, что ей не удается сломать Украину.
Яворивский полигон – это очень известное место, где часто проходят учения, а потому оккупанты обстреляли его из-за злобы.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время совместного телемарафона.
"Яворов – очень известный объект, где постоянно проходили международные учения. Кроме того, там постоянно находятся и работают практически в прямом эфире иностранные журналисты, чтобы показать мобилизационный потенциал Украины. Эти удары – от ярости и злобы. От того, что не удается сломать страну и уже не удастся. Сейчас РФ попытается мощно ударить по гражданским и инфраструктурным объектам, но и это у них не получится", — сказал Подоляк.
Напомним, в результате ночных обстрелов Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек.
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