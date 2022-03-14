Российские оккупанты обстреляли завод "Антонов" — заместитель городского головы Киева

По предварительной информации, жертв нет.

Российские оккупанты 14 марта утром в Киеве обстреляли завод "Антонов", в результате чего возник пожар.

Об этом во время телемарафона сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.

По его информации, пожар возник вследствие попадания трех вражеских ракет. Пожар уже локализован. Он также отметил, что, по предварительным данным, жертв нет.



Также 14 марта на столичной Оболони в 5:09 утра в результате попадания неизвестного объекта загорелся девятиэтажный дом. Спасатели обнаружили тела двоих погибших. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник предположил, что пожар возник вследствие вражеских артиллерийских обстрелов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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