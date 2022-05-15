Российские оккупанты обстреляли здания поселкового совета и дома культуры в Камышевахе

В Камышевахе российские оккупанты обстреляли здания поселкового совета и дома культуры.

Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехово, Катериновке.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также отметил, что на фронте Луганской и Донецкой областей за вчера отбиты 12 атак врага. Уничтожены: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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