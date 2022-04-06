Российские оккупанты обворовывали даже своих мертвых военных — Зеленский

Россияне пришли убивать украинцев, а своих воинов они оставляют гнить в Украине.
Российские оккупанты бросали трупы своих военных и даже обворовывали их. В то же время украинские врачи помогали раненым оккупантам.
Об этом президент Зеленский сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk.
"Российские военные и есть нацисты. Они даже не забрали трупов своих и погибших и раненых. Никого. Они их не хоронили. Они бежали и снимали с трупов обувь, часы и все, что на них было. И ранены российские военные, которые оставались на дорогах, потому что они бросали, наши врачи их брали, завозили в больницы и лечили. Я был в больнице, где находились наши защитники, я награждал наших героев. Там были три наших героя и один десантник оккупационной армии. И наши медики боролись за его жизнь. Это отношение россиян к людям: они как нацисты пришли убивать нас, а своих они оставляют гнить в земле", — подчеркнул президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего российские оккупанты убили тех людей, которых они пришли "защищать" — русскоязычных.
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