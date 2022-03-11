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Российские оккупанты остановлены практически по всем направлениям: Арестович о военно-политической ситуации

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Российские оккупанты остановлены практически по всем направлениям: Арестович о военно-политической ситуации

Украинские военные провели контратаки на киевском и харьковском направлениях.

Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается руководимой руководством государства, руководством Вооруженных сил и сил обороны.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 11 марта, в видеообращении.

“Противник в течение суток не совершил никакого существенного продвижения, остановлен практически во всех направлениях нашими ракетными авиационными ударами и ударами наземных частей. Севернее и западнее Киева была контратака украинских войск. Такие же контратаки были в харьковском направлении”, — сообщил Арестович.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Напомним, ранее Арестович сообщал, что враг сменил тактику и перешел к "сирийскому варианту". Окружение и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы нанести наибольшее страдание населению.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича.

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