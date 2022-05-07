Российские оккупанты оставили в одном из домов в Буче радиоактивную колбу с ядовитой ртутью

В одном из домов Бучи, где находились российские оккупанты, саперы нашли лабораторную колбу с ядовитым веществом.

Оказалось, что это ртуть, и она была вывезена из Чернобыльской АЭС, поскольку радиоактивный фон колбы был повышен.

Об этом сообщают Добровольцы Бучи.

"Местный житель Бучи, вернувшись домой, узнал, что там во время оккупации находились российские оккупанты. Вызвав за оперативной горячей линией саперов Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1, те нашли лабораторную колбу с непонятным веществом. Проведя исследование, оказалось, что это ядовитое вещество – ртуть. Радиоактивный фон колбы был повышен, поэтому предполагается, что она была вывезена с Чернобыльской АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жидкость изъята и передана на утилизацию предприятию по утилизации опасных отходов. Зачем россияне привезли яд в Бучу – останется неразгаданной загадкой, добавили Добровольцы Бучи.

В сосуде было примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов.

Следует отметить, что в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от оеекпантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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