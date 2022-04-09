Российские оккупанты от начала полномасштабной войны в Украине убили 176 детей

Российские оккупанты от начала полномасштабной войны в Украине убили 176 детей

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 176 детей, возросло количество раненых — их 324.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 500 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения. По полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой — 102, Киевской — 91, Харьковской — 76, Черниговской - 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", — говорится в сообщении.

8 апреля в результате обстрела оккупационными войсками "Точкой-У" железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, на территории которого более 4 тысяч человек ожидали эвакуации, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которым бомбили вокзал, была надпись "За детей".

Под Гостомелем в Киевской области обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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