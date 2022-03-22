Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 117 детей

Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 117 детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 117 детей, возросло и количество раненых — их более 155.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 22 марта 2022 года погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской — 58, Харьковской — 40, Черниговской — 31, Донецкой — 30, Николаевской — 24, городе Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

В результате обстрела с. Константиновка Николаевского района Николаевской области на территории СО "Южный Буг" разрушены дома, под их завалами обнаружены обгоревшие тела 3 человек, среди которых 7-летний ребенок.

21 марта 2022 года оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в с. Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии.

В Офисе генпрокурора добавили, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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