Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 121 ребенка, 167 получили ранения

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 121 ребенка, выросло и количество раненых — их 167.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на 28 день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской — 61, Харьковской — 41, Донецкой — 40, Черниговской — 32, Николаевской — 24, столице — 16 – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях», – говорится в сообщении.

В Донецкой области российские военные продолжают обстреливать города и жилые массивы, где находятся гражданские. Так, от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.

17 марта 2022 года российскими оккупантами на глазах у 14-летнего сына безжалостно убит отец многодетной семьи. Парень получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области, где проживает семья, ведь в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.

Вечером 22 марта 2022 года вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.

В Офисе генпрокурора добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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