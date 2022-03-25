Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 135 детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 135 детей, возросло и число раненых — их 184.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибло в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 184 ребенка получили ранения. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожские 26, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях», — говорится в сообщении.

В результате ожесточенных боев среди города в Рубежном Луганской области погибли двое детей.

24 марта 2022 года из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

Также 24 марта 2022 года в с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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