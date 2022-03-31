Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 148 детей

Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 148 детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 148 детей, возросло и количество раненых — их 232.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Так, 10 марта 2022 года в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм от авиаудара, который нанесли военнослужащие РФ. 30 марта их тела были обнаружены под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.

12 марта 2022 года в результате обстрела детской больницы в г. Мариуполе погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся там на лечении. Это брат маленькой гимнастки Екатерины, погибшей несколькими днями ранее. 23 марта 2022 года в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных ранений при обстреле погиб 3-летний ребенок.

29 марта 2022 года в селе Давыдов Брид Бериславского района Херсонской области из-за обстрела военнослужащими ВС РФ осколочное ранение получил подросток 14 лет. 30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на неразорвавшиеся боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, — ранены. 30 марта 2022 года в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили двое детей 2 и 7 лет.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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