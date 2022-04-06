Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 167 детей

Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 167 детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 167 детей, возросло и количество раненых — их 279.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской — 78, Донецкой — 81, Харьковской — 64, Черниговской — 49, Николаевской — 39, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях", — говорится в сообщении.

Стало известно, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка военными РФ погибла 13-летняя девочка. 4 апреля в результате обстрелов вооруженными силами РФ Авдеевки Донецкой области ранены двое малолетних детей.

Отмечается, что продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Российскую Федерацию. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 находившихся там на лечении детей. Мать-воспитательница Детского дома семейного типа вместе с ее детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из г. Мариуполя Донецкой области в город Саранск Российской Федерации.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 927 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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