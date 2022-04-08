Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 169 детей

Российские оккупанты от начала войны в Украине убили 169 детей

Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 169 детей, возросло количество раненых — их 306.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения. По полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Киевской — 88, Донецкой — 81, Харьковской — 75, Черниговской - 50, Николаевской — 40, Луганской — 35, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях", — говорится в сообщении.

В Буче Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

6 и 7 апреля из-за обстрелов оккупантами г. Северодонецк, Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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