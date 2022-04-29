Российские оккупанты отходят от Мариуполя и двигаются в сторону Запорожской области — Пентагон

Российские оккупанты отходят от Мариуполя и двигаются в сторону Запорожской области — Пентагон

В Минобороны США считают, что город нельзя считать оккупированным, поскольку его продолжают обстреливать российские войска.

Часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и движется в северо-западном направлении – в Запорожскую область.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 28 апреля высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Он не уточнил, о каком количестве российских военных идет речь, однако сказал, что оно является "значительным". В целом, по информации Пентагона, в Украине находится 92 российских батальонных тактических группы. На Донбассе российские военные продвигаются медленно и неравномерно из-за нерешенных проблем с логистикой и обеспечением.

Отступление части российских войск от района Мариуполя, по мнению чиновника Минобороны СЩА, не означает, что город уже считается оккупированным, поскольку его обстрелы продолжаются.

"Это не значит, что Мариуполь под их [российским] контролем — они продолжают наносить как авиационные, так и ракетные удары по городу. Они бы этого не делали, если бы считали, что контролируют город”, — подчеркнул он.

В Пентагоне также подсчитали, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала для обстрелов уже около 1900 ракет. Больше всего ракетных обстрелов было по Мариуполю и в целом по территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю. Захватчики сбрасывали на город запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого, применяли ракеты и били из артиллерии.

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