Российские оккупанты открыли минометный огонь по территории Глуховской громады — глава Сумской ОВА

Во вторник, 3 мая, Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумской области.

Оккупанты со стороны РФ открыли огонь по территории Глуховской громады.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумской области. Около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской громады", — отметил он и пообещал в скором времени предоставить более детальные подробности происшествия.

О возможных разрушениях и пострадавших Живицкий не проинформировал.

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Следует отметить, что это не первая провокация России по приграничным украинским громадам. Российские войска со своей территории периодически производят обстрелы населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.