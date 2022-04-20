Российские оккупанты открыли огонь из артиллерии на Южнобужском направлении

Российские оккупанты на Южнобужском направлении вели огонь по позициям наших подразделений. Бил враг из артиллерии.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
“Армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов. Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка. Успеха не было”, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Напомним, что российские кафиры проводят штурм в районе Попасной.
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