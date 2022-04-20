Российские оккупанты открыли огонь из артиллерии на Южнобужском направлении

Российские оккупанты открыли огонь из артиллерии на Южнобужском направлении

Российские оккупанты на Южнобужском направлении вели огонь по позициям наших подразделений. Бил враг из артиллерии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

“Армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов. Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка. Успеха не было”, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, что российские кафиры проводят штурм в районе Попасной.

Читайте также: