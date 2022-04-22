Российские оккупанты открыли огонь по автобусу, вывозившему жителей из Попасной: среди раненых — младенец

Управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянской громады.

В пятницу 70 человек удалось спасти из Луганской области, автобус, вывозивший жителей из Попасной, попал под вражеский обстрел, пострадал юноша и младенец.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного — начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец. Кстати, управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянской громады. Он также доставил в город гуманитарку", — написал он в своем Telegram-канале.

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Кроме того, еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр.

Напомним, что россияне пытаются наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новтошковское и Попасная, Луганской области. В то же время оккупанты несут значительные потери.

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