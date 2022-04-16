Российские оккупанты открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города

Всего из Луганской области сегодня вывезли более 70 человек.

Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека.

Об этом 16 апреля сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", — отметил он.

В то же время глава области добавил, что 16 апреля из региона удалось вывезти еще 42 людей из Северодонецка, 11 - из Рубежного, 14 - из Кременной и шестерых - из Попасной, где 15 апреля также из-за вражеских обстрелов эвакуировать удалось только три человека.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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