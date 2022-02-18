Российские оккупанты открывают огонь из населенных пунктов, прикрываясь мирными жителями — ООС

Российские наемники сегодня, 18 февраля, обстреляли 30 населенных пунктов на Донбассе.

По состоянию на 17 часов, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотене, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.;

Старогнатовку — четыре раза — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов;

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов;

Песчаное – четыре раза – из минометов калибра 120 мм;

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм;

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Светлодарск – дважды – из минометов калибра 120 мм;

Луганское – девять раз – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;

Нью Йорк – трижды – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов;

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов;

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Гранитное – трижды – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасную – из минометов калибра 120 мм;

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм;

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов;

Мариинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Новогригоровку — дважды — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

Новоалександровку — дважды – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

Золотое – дважды – из минометов калибра 120 мм;

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм;

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;

Счастье — четыре раза — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечают в ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", — говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что российские оккупанты ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями.

Напомним, в оккупированном Донецке 18 февраля сработала сирена гражданской обороны. В то же время главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об эвакуации населения оккупированных территорий в Россию. Все это на фоне вражеских обстрелов, которые за последние сутки стали очень массовыми.

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