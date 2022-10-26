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Российские оккупанты отводят глубже в оборону элитные подразделения на Херсонском направлении

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Российские оккупанты отводят глубже в оборону элитные подразделения на Херсонском направлении

Фото: Associated Press

ВСУ понимают их маневры по переформатированию.

Российские оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко.

Об этом в эфире телемарафона 26 октября сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что даже их маневры передвижения с правого берега на левый - это не полноценная эвакуация, которую они устраивают гражданским, это переформатирование. Элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первый натиск", – сказала она.

Напомним, что в последнее время россияне начали распространять фейки о наступлении ВСУ, которые якобы намерены разрушить город. Прикрываясь этими заявлениями, оккупанты заставляют людей эвакуироваться и создают картинку, что якобы и сами покидают город. Однако руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что на самом деле захватчики завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.

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