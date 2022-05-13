Российские оккупанты отводят войска от Харькова: в Институте изучения войны объяснили причины

Украинские войска контратакуют врага под Харьковом и вынуждают российских оккупантов отвести свои силы из региона.
Контрнаступление ВСУ под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Эксперты ISW считают, что Россия может отказаться от плана оцепления украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. А оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.
Также аналитики Института отмечают, что ВСУ сломали планы захватчиков, отведших силы в сторону Рубежного и Северодонецка. Однако эксперты не уверены, что оккупанты не попытаются вернуть утраченные позиции в ближайшее время. Скорее всего, в ближайшие дни российские войска начнут наземное наступление в районе Северодонецка, считают в ISW.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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