Российские оккупанты отводят войска от Харькова: в Институте изучения войны объяснили причины

Украинские войска контратакуют врага под Харьковом и вынуждают российских оккупантов отвести свои силы из региона.

Контрнаступление ВСУ под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW считают, что Россия может отказаться от плана оцепления украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. А оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.

Также аналитики Института отмечают, что ВСУ сломали планы захватчиков, отведших силы в сторону Рубежного и Северодонецка. Однако эксперты не уверены, что оккупанты не попытаются вернуть утраченные позиции в ближайшее время. Скорее всего, в ближайшие дни российские войска начнут наземное наступление в районе Северодонецка, считают в ISW.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: