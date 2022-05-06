Российские оккупанты паникуют и сожалеют, что приехали на войну, встретившись с ВСУ: СБУ перехватила новый разговор захватчика

Российские оккупанты паникуют и сожалеют, что приехали на войну, встретившись с ВСУ: СБУ перехватила новый разговор захватчика

Героическое сопротивление украинских защитников на Харьковщине деморализовало врага настолько, что они уже жалеют, что приехали воевать.

Путинский воин в перехваченном СБУ разговоре жалуется матери, отправившейся воевать против ВСУ. О чем сожалеет и мать россиского солдата.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Пацаны уже просто на панике такой, что... По нам е*ашать из минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не позволено", — жалуется воин своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу. "Я очень сожалею, что сюда уехал. Здесь каждый день на счету", — сокрушенно говорит оккупант.

"Конечно, он прав: ВСУ выполняет свою работу с отличием, и избежать наказания за вторжение на нашу землю вряд ли удастся. Уже почти 25 тыс. вражеских захватчиков заплатили за это своей жизнью", — отметили в СБУ.

Напомним, как сообщает Генштаб ВСУ, украинские защитники возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области.

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