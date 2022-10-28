Российские оккупанты перешли от наступления к обороне: в разведке Британии объяснили почему

В последние недели наблюдается другая активность россиян на фронте.

Российские оккупационные войска за последние шесть недель перешли к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с тем, что оккупанты наконец-то реально оценили положение вещей.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Прежде всего, речь идет о сильной недоукомплектованности россиян. Кроме того, плохо обученные силы в Украине сейчас способны только к оборонным операциям. Даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонные рубежи, ее оперативная схема останется уязвимой, наглошивают британские разведчики.

"Чтобы вернуть себе инициативу, ей нужно будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить крупномасштабные наступательные операции", — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что агрессорка Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными из-за крайне низкого уровня комплектования. "Однако это от очень низкого уровня укомплектованности", — говорится в разведке.

К слову, в сентябре 2022-го российские офицеры сообщали, что некоторые роты на Херсонском направлении состоят из шести-восьми человек при норме 100 человек.

Напомним, дипломат Валерий Чалый считает, что война России против Украины закончится через неделю после того, как Украина вступит в коалицию стран-партнеров во главе с США.

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