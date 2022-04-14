Российские оккупанты планировали захват Киева под видом учений — разведка

Планы захватчиков провалились.

Российские военные планировали захватить Киев под предлогом проведения стратегических военных учений.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа РФ.

"В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе также определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

Напомним, в Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации военными РФ. Каждый день находят новые тела убитых и замученных людей.

Криминалисты извлекли из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться.

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