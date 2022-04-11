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Российские оккупанты почти полностью уничтожили село в Харьковской области

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Российские оккупанты почти полностью уничтожили село в Харьковской области

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Ранее село была под контролем военных РФ.

В Харьковской области оккупанты почти полностью уничтожили село Ольховка, Харьковская область.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Ранее населенный пункт был под контролем захватчиков. Впрочем, недавно ВСУ освободили село от оккупантов.

Следственная группа, которая отправилась фиксировать военные преступления армии РФ, сообщила, что село почти уничтожено врагом.

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Отмечается, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Также в селе обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook / ©
Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Напомним, за прошлые сутки, 10 апреля, российские оккупанты в Харьковской области убили 10 гражданских, среди погибших есть ребенок.

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