Российские оккупанты "подарили" украинским защитникам много военной техники: фото

Главный подарок – это новенький танк Т-80.

Одной из легендарных украинских бригад российские оккупанты "подарили" много военной техники.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Российские орки подогнали достаточно немало техники. Некоторые из них вы можете видеть на фото, но главный подарок – это новенький танк Т-80", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты боятся мощных боевых действий, потому что они поняли, что днем фактически теряют до тысячи человек.

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