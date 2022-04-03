Российские оккупанты "подарили" украинской армии ценный зенитно-ракетный комплекс "Бук"

Также россияне покинули ВСУ схрон, где они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

В ходе разведки группа Сил специальных операций Украины вместе с бойцами движения сопротивления обнаружили заброшенный зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

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Рядом с ценным подарком был схрон россиян, где они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

"При проведении специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК "Бук". Наряду с покинутым зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение", — говорится в сообщении.

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