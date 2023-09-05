Российские оккупанты подготовили для штурмовых подразделений ВСУ "опасную ловушку"

Захватчики взрывают взрывчатку, когда отходят через тыл своих окопов.

Российские военные обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, чтобы уничтожить наступательные отряды украинских военных.

Об этом сообщили в Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), передает Sky News.

Согласно сообщениям, захватчики взрывают взрывчатку, когда отходят через тыл своих окопов.

Как объяснили в RUSI, уменьшение артиллерийских орудий и сокращение запасов боеприпасов заставили российскую армию попробовать новый метод.

"Россияне оценивают это как более чуткое и надежное, чем применение артиллерийского огня, и угрожает самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые посты", – считают в Институте исследований обороны и безопасности.

Напомним, в ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей.

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