Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты подготовили для штурмовых подразделений ВСУ "опасную ловушку"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
6237
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты подготовили для штурмовых подразделений ВСУ "опасную ловушку"

Вооруженные силы Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Захватчики взрывают взрывчатку, когда отходят через тыл своих окопов.

Российские военные обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой, чтобы уничтожить наступательные отряды украинских военных.

Об этом сообщили в Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), передает Sky News.

Согласно сообщениям, захватчики взрывают взрывчатку, когда отходят через тыл своих окопов.

Как объяснили в RUSI, уменьшение артиллерийских орудий и сокращение запасов боеприпасов заставили российскую армию попробовать новый метод.

"Россияне оценивают это как более чуткое и надежное, чем применение артиллерийского огня, и угрожает самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые посты", – считают в Институте исследований обороны и безопасности.

Напомним, в ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6237
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация