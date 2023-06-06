Жителей региона призвали внимательно следить за сообщениями власти и придерживаться ее инструкций.

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", — говорится в сообщении.

В Херсонской области началась эвакуация из опасных районов, заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он призвал жителей собрать вещи первой необходимости и ждать автобусы для эвакуации.

Отдельно обратился к жителям левого берега. Их призвал сделать все возможное для сохранения жизни, немедленно покинув опасные территории. Через 5 часов уровень воды будет на критическом уровне, подчеркнул глава ОВА.

Утром вторника местные Telegram-каналы Херсонской области опубликовали видео с якобы поврежденной Каховской ГЭС.

Ранее мы сообщали, что россияне совершили очередную атаку Киева. ПВО в небе над столицей сбило более 20 воздушных целей.