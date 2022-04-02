Российские оккупанты подтянули чеченцев, накапливают технику — Гайдай

ВСУ держит линию обороны.

Одно из самых ожесточенных и сложных направлений войны — Луганская область. Оккупанты бомбят Рубежное, Северодонецк, Попасную, Кременную и в последние дни накапливают там технику и военных. Минобороны РФ заявило, что для них приоритет: захватить Луганскую и Донецкую области.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью "Суспільне" рассказал о ситуации в регионе.

“У нас есть защита. Там, где Попасная, Золотое – линия обороны выстроена давно. Второй месяц они стреляют из всего, что есть, но прорваться там не могут. Сейчас идет накопление техники, личного состава, подтянули чеченцев, свежемобилизованных россиян. Я думаю, несколько дней, пока будут ждать технику и людей, будут "утюжить" все наши города”, — сказал он.

"От Киева никто не отходит, под Киевом еще будут мощные и тяжелые бои. Оттягивают назад — позализывать раны, отремонтировать технику, пополнить бригады и батальоны, которые приходят с новыми людьми. Давайте также не будем отвергать Беларусь. Да, это будет конец Лукашенко, но он будет делать все, что скажет Путин”, – добавил Гайдай.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки на Донецком и Луганском направлениях отразили девять вражеских атак. Обстрелы потерпели города и жилые дома в областях.

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