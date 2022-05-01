Российские оккупанты похитили депутата Новой Каховки

После похищения, 19 апреля, его местонахождение неизвестно.
Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) российские военные похитили депутата горсовета Игоря Протоковило.
Об этом сообщила Каховское городское территориальное общество в Facebook.
"19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета Протоковило Игорь Анатольевич. Сейчас местонахождение его неизвестно”, — говорится в сообщении.
Фото: Новокаховская территориальная община
Ранее стало известно, что российские военные похитили старосту села Змиевка Херсонской области.
Недавно в Херсонской области российские военные отпустили многодетную мать Венеру Куртбединову. Ее похитили и незаконно содержали в течение двух суток.
Как известно, российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.
Военными РФ сообщено, что руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции – Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" – Гаврилюк Олег.
Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.
Читайте также:
- Во временно оккупированных районах Херсона коллаборанты якобы готовятся к переходу в рублевую зону
- В Геническе оккупанты заставляют учителей перейти на российскую школьную программу
- На временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму"
- В Херсонской области оккупанты принудительно выселяют всех жителей одного из сел — Денисова