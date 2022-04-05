Российские оккупанты похитили и пытают священника ПЦУ из Одессы

Оккупанты в Белгороде пытают украинского священника.

Российские коккупанты похитили и пытают настоятеля Свято-Троицкого храма Одессы отца Василия Вырозуба, который в начале войны на гражданском катере уехал спасать пограничников с острова Змеиный.

Об этом сообщил генерал полиции Вячеслав Аброскин.

Он отметил, что на гражданском катере "Сапфир" 26 февраля на остров Змеиный, чтобы спасти украинских пограничников, вместе с другими защитниками выехали отцы Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники.

"До настоящего времени настоятель Свято-Троицкого храма Одессы отец Василий Вырозуб, священник Православной церкви Украины находится в плену у российских оккупантов. Известно, что российские оккупанты с начала вывезли его в Крым, а затем перевезли в следственный изолятор г. Белгород. Свидетели сообщают, что работники ФСБ России применяют пытки в отношении священнослужителя", — написал Аброськин.

Напомним, сержант военно-космических сил РФ Денис Малюк, уже 3 года проживающий в Черкасской области, заявил, что хочет защищать Украину в войне с Россией.

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