Российские оккупанты похитили работника "Суспільного" в Херсоне

Российские военные 16 мая во временно оккупированном Херсоне похитили инженера телеканала "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова. Место его пребывания пока неизвестно.

О похищении оккупантами Воронцова руководству компании сообщила его супруга.

Об этом пишет "Суспільне".

"Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать возвращению Алексея Воронцова", – говорится в сообщении.

Компания также направила сообщения об уголовном правонарушении в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод в результате вооруженной агрессии РФ и в Херсонскую окружную прокуратуру.

На сегодняшний день помещение "Суспільне Херсон" контролируют оккупационные власти. Оккупанты не раз пытались найти дела работников филиала для вербовки, допросов и получения информации.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что в День России, 12 июня, президент государства Владимир Путин может объявить об аннексии Херсонской и других областей Украины.

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