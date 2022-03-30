Российские оккупанты похитили священника и мэров 11 городов — Денисова

Оккупанты похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

Российские захватчики во временно оккупированных городах похищают мэров, общественных деятелей и даже священников.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что в Херсонской области захватчики ворвались в храм и представились сотрудниками "милиции". Они провели обыск в церкви и похитили общественного деятеля, волонтера и священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

Также российские убийцы за сутки похитили мэра Приморска Запорожской области Александра Кошелевича, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича в Херсонской области. В Сумской области захватчики похитили старосту Новоборовицкого старостинского округа Анатолия Серого.

Всего оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

"Увлечениями заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека. Прошу международное сообщество усиливать санкционное и экономическое давление на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину и возвращения всех захваченных заложников", — подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия призвана "разрушить все, на чем держится Европа", поэтому странам ЕС следует быть готовым, что агрессия Путина может выйти за пределы нашего государства.

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