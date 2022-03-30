Российские оккупанты похитили уже полсотни украинских чиновников, активистов, журналистов, священников

Акция в поддержку похищенных украинцев прошла во Львове.

Во Львове состоялась акция в поддержку украинцев, которых российские оккупанты похитили прямо с улицы или дома и тайно заключили в тюрьму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также читайте После провала блицгрига российские оккупанты перешли к плану Б – Кислица

По данным центра права человека "Zmina", таких людей по меньшей мере полсотни. Это – общественные активисты, журналисты, представители органов местного самоуправления и религиозные деятели. Их фотографии спроектировали на стену здания во Львове, чтобы показать – о них знают, помнят и требуют немедленно отпустить. Организаторы просят всех известных людей присоединиться к акции — публиковать фото похищенных в соцсетях с хештегом TheTaken и требовать их освобождения.

"Насильственные похищения в первую очередь происходят в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Мы надеемся привлечь внимание к военным преступлениям Российской Федерации, которые она совершает на территории Украины и мы надеемся, что этих людей, которые были незаконно задержаны и они сейчас содержатся в каких-то подвалах", что их выпустят", — сказала организатор акции Анастасия Москвичева.

Во Львове прошла акция в поддержку похищенных россиянами украинцев

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.