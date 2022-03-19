Российские оккупанты похитили журналистку hromadske: возбуждено уголовное дело

Журналистка несколько дней не выходила на связь.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство из-за похищения российскими оккупантами журналистки hromadske.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 15 марта 2022 года представители ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора похитили в городе Бердянск журналистку hromadske. Она готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В настоящее время ее местонахождение не известно.

Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

К слову, hromadske сообщало, что речь идет о журналистке Виктории Рощине. С ней не могут выйти на связь с 12 марта. В медиа подчеркнули: были приложены все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом, но это оказалось безрезультатно.

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