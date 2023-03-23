Российские оккупанты покинули город Новая Каховка — Генштаб

Оккупанты украли у местных даже одежду.

Российские оккупанты покинули город Новая Каховка на Херсонщине. Перед этим россияне ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности.

Об этом 23 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших жилищ местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

В других населенных пунктах оккупированной Херсонской области россияне активизировали поиск людей с проукраинской позицией.

"Захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины", — сообщили в Генштабе.

Ситуация в оккупированной Новой Каховке

Российские оккупанты захватили город Новая Каховка на Херсонщине еще 24 февраля 2022 года. С того времени захватчики обустроили фактически свою военную базу, однако ВСУ периодически обстреливали места дислокации россиян и уничтожали вражеские склады с оружием.

В марте 2023 стало известно, что оккупационного "заместителя начальника ВГА Новой Каховки" Виталия Гуру пытались взорвать в его авто.

В феврале 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области раздались взрывы и поднялся пожар в яхт-клубе "Maxmarine", где любят отдыхать российские захватчики.

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