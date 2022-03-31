Российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич

ЧАЭС находилась в оккупации больше месяца.
Российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом вечером 31 марта сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"На данный момент посторонних на площадке Чернобыльской АЭС не находится", — говорится в сообщении.
Ранее Госагентство сообщало, что "началось начало выхода с территории ЧАЭС российских оккупационных войск. Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса. При выходе войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей. Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств".
"Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты также покинули город Славутич.
В то же время есть информация, что оккупанты якобы забрали с собой пленных нацгвардейцев, которых захватили на ЧАЭС 24 февраля.
Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции находился в заложниках. 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить. Россия свозила во ЧАЭС военную технику и вооружение.
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