Российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич

ЧАЭС находилась в оккупации больше месяца.

Российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции.

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Об этом вечером 31 марта сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"На данный момент посторонних на площадке Чернобыльской АЭС не находится", — говорится в сообщении.

Ранее Госагентство сообщало, что "началось начало выхода с территории ЧАЭС российских оккупационных войск. Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса. При выходе войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей. Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств".

"Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты также покинули город Славутич.

В то же время есть информация, что оккупанты якобы забрали с собой пленных нацгвардейцев, которых захватили на ЧАЭС 24 февраля.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции находился в заложниках. 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить. Россия свозила во ЧАЭС военную технику и вооружение.

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