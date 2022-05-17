Российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Десятки тысяч образцов превратились в сплошной пепел.

В Харькове российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений.

Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко, передает "Укринформ".

"Семена уже готовили к севу (для сортообновления, когда раз в несколько лет засеваются имеющиеся семена и закладываются на хранение новые — ред.), и с марта сотрудники должны были уже засевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла эта орда "асвабадителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это мировая коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже мы не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", — рассказал Авраменко.

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По его словам, в банке хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов со всего мира. Он подчеркнул, что на территории не было военных или теробороны.

"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно избивали именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", — сказал ученый.

Банк, имеющий давнюю историю, сохранился даже при немецкой оккупации, однако не пережил военных РФ.

"Мне грустно говорить, что во времена гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", — отметил ученый.

Напомним, СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области.

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