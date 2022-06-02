Российские оккупанты полностью уничтожили квартиру родителей Ольги Цибульской в Ирпене: "Она прострелена танками"

Украинская певица и ведущая Ольга Цибульская рассказала, как эвакуировала своих родителей из оккупированного Ирпеня.

В прямом эфире единственного телемарафона Ольга Цибульская рассказала, что когда российские войска ворвались на территорию Киевской области, ее родители находились в Ирпене. Как призналась артистка, ее родные люди провели неделю в оккупации.

"Мои родители были неделю в оккупации в Ирпене. Без связи, мы не знали, живы ли они в принципе и это был самый сложный момент в моей жизни, который и сейчас вспоминать очень больно. К счастью, благодаря военным, парням и девушкам, нам удалось их эвакуировать", – рассказала Ольга.

Она также призналась, что российские оккупанты полностью уничтожили квартиру ее родителей в Ирпене:

"Квартира разбомблена полностью, она прострелена танками. Я плакала еще больше, когда увидела эти фото и видео, потому что понимала, что папа с мамой могли быть там и мы не знаем до конца, в какой это момент случилось. Или в тот день, когда нам удалось их вытащить оттуда, или, возможно, позже…", — рассказала Цибульская, имея в виду жуткие кадры с расстрелянными людьми в Гостомеле, Буче и Ирпене.

Читайте также: