Российские оккупанты полностью уничтожили село в Житомирской области

К счастью, погибших нет.

Российские военные продолжают наносить удары по домам мирных жителей. В частности, сегодня, 19 марта, оккупанты полностью уничтожили село в Житомирской области.

Об этом сообщили в Овручском городском совете.

Враг коварно обстрелял село с вертолета и полностью разрушил его. К счастью, погибших нет. Жители села скрывались в укрытии.

Также враг 18-19 марта наносил ракете удары по Великофоснянскому и Раковщинскому старостинскому округу. К счастью, погибших нет. Впрочем, враг повредил дома жителей.

Фото: Овручский городской совет/Facebook

Фото: Овручский городской совет/Facebook

Фото: Овручский городской совет/Facebook

Напомним, утром 19 марта оккупанты обстреляли одноэтажное здание в Коростенском районе Житомирской области. В результате обстрела произошел пожар, здание разрушено полностью.

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