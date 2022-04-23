Российские оккупанты помещают "эвакуированных" украинцев в фильтрационные лагеря: судьба людей неизвестна

Российские оккупанты вывозят людей с временно оккупированных территорий Украины и заставляют их проходить "фильтрацию", которая длится несколько дней. По результатам прошедшим ее дают соответствующие бумажки, а судьба не прошедших неизвестна.

В частности, вблизи Мариуполя действуют четыре таких фильтрационных лагеря, в которых людей удерживают перед вывозом в Россию.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также читайте Часть детей из Мариуполя оккупанты вывезли во Владивосток

По ее данным, прежде чем добраться до таких лагерей, люди вынуждены проходить несколько блокпостов с тщательной проверкой документов. В самих лагерях украинцев допрашивают по много часов, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и берут отпечатки пальцев. Россияне тщательно ищут украинских государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.

Денисова отметила, что по результатам "фильтрации" прошедшим ее издают соответствующие бумажки. А судьба украинцев, которые не прошли "фильтрацию", неизвестна.

На самой границе с Россией людей тоже тщательно обыскивают, проверяют документы и вещи. Допросы длятся до нескольких часов, их проводят работники ФСБ РФ. Аналогичные процедуры проходят и украинцы, пытающиеся уехать в другие страны через оккупированный Крым.

Украинская омбудсмен подчеркнула, что введение таких изнурительных и унизительных процедур во время так называемой "эвакуации" и принудительная депортация украинцев является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Также читайте Россияне незаконно устраивают в свои семьи принудительно вывезенных из Украины детей — Денисова

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине", — призвала Денисова.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет происходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

Дневники войны: история Николь из Мариуполя

Читайте также: