Российские оккупанты помещают "эвакуированных" украинцев в фильтрационные лагеря: судьба людей неизвестна

Российские оккупанты вывозят людей с временно оккупированных территорий Украины и заставляют их проходить "фильтрацию", которая длится несколько дней. По результатам прошедшим ее дают соответствующие бумажки, а судьба не прошедших неизвестна.
В частности, вблизи Мариуполя действуют четыре таких фильтрационных лагеря, в которых людей удерживают перед вывозом в Россию.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее данным, прежде чем добраться до таких лагерей, люди вынуждены проходить несколько блокпостов с тщательной проверкой документов. В самих лагерях украинцев допрашивают по много часов, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и берут отпечатки пальцев. Россияне тщательно ищут украинских государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.
Денисова отметила, что по результатам "фильтрации" прошедшим ее издают соответствующие бумажки. А судьба украинцев, которые не прошли "фильтрацию", неизвестна.
На самой границе с Россией людей тоже тщательно обыскивают, проверяют документы и вещи. Допросы длятся до нескольких часов, их проводят работники ФСБ РФ. Аналогичные процедуры проходят и украинцы, пытающиеся уехать в другие страны через оккупированный Крым.
Украинская омбудсмен подчеркнула, что введение таких изнурительных и унизительных процедур во время так называемой "эвакуации" и принудительная депортация украинцев является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине", — призвала Денисова.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет происходить одновременно с переговорами по обмену пленными.
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