Российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова – Генштаб

В Генштабе Вооруженных сил Украины доложили об оперативной обстановке на фронтах в течение 67-х суток полномасштабной войны России против Украины.
На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка.
Об этом сообщили в Генштабе вечером 1 мая.
Также российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова, что на Харьковщине.
"На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Повреждены частные дома и двор. Пока информация о пострадавших не поступала.
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