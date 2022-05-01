Российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова – Генштаб

В Генштабе Вооруженных сил Украины доложили об оперативной обстановке на фронтах в течение 67-х суток полномасштабной войны России против Украины.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 1 мая.

Также российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова, что на Харьковщине.

"На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Повреждены частные дома и двор. Пока информация о пострадавших не поступала.

Оккупанты ударили по агропредприятию в Синельниковском районе

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