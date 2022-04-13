Российские оккупанты попали в дом в Горенке, где снимали сериал "Сваты"

Российские оккупанты попали в дом в Горенке, где снимали сериал "Сваты"

В Сети показали дом до и после "русских освободителей".

Российские оккупанты во время ракетного обстрела в селе Горенка Киевской области попали в знаменитый дом, где снимался сериал "Сваты".

Пользователи Сети распространили в Интернете кадры домика Валюхи и Ивана Будько до и после прихода "русских освободителей".

На видео видно, что при обстреле ракеты попали во двор дома, разрушены забор, детская площадка. Также на кадрах присутствуют большие воронки в земле от ударов ракетами.

Ранее автор и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников показал свой дом в Буче до и после вторжения российских оккупантов. Захватчики обстреляли дом, оставили его без стены, с разбитыми окнами. В результате обстрела сгорели остальные стены и обрушились потолки.

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