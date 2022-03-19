Российские оккупанты после неудач начали строить земляные валы под Киевом – спутниковые снимки

Оккупанты строят земляные валы для защиты позиций.
Российские оккупанты, которые варварски напали на Украину и ныне испытывают неудачи из-за героического отпора украинских защитников, начали строить земляные валы для защиты своих позиций к северо-западу от Киева, о чем свидетельствуют соответствующие спутниковые снимки Maxar Technologies.
Об этом сообщает CNN.
На новых спутниковых снимках видны защитные бермы вокруг российской военной техники вблизи Озеры и авиабазы Антонова.
В селах Здвижовка и Берестянка, далее к северо-западу, можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые бермы.
Напомним, что эск-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах.
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