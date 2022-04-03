Российские оккупанты потеряли 18 тысяч личного состава с начала войны – Генштаб

Также российские войска потеряли 1830 боевых бронированных машин.

С начала полномасштабной войны России против Украины захватчики понесли немало потерь.

Так, по состоянию с 24 февраля по 3 апреля российские оккупанты потеряли 18 тысяч личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Также российские войска потеряли 1830 боевых бронированных машин, 325 единиц артиллерийских систем, 54 единицы средств ПВО.

В общем, боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

ТСН.ua

Пока данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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