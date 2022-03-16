Российские оккупанты потеряли до 40% своих наступательных подразделений: ночная сводка Генштаба ВСУ

Было уничтожено семь русских вертолетов.

По состоянию на 15 марта российские оккупанты уже потеряли (были полностью уничтожены или потеряли боеспособность) до 40% своих подразделений, которые ввели на территорию Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Завершается двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся в наличии информацией, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим вовлечением их в боевые действия против Украины".

Волынское направление

Действия российских оккупантов изменения не претерпели. Украина усиливает границу с Беларусью.

Беларусь перебросила вблизи границы подразделения 120-й отдельной мотострелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

Полесское направление

Россияне понесли потери, не проводили активных наступательных действий.

В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты осуществляют хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины.

Российские военнослужащие осуществляли перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений.

В результате эффективных действий ВСУ враг терпит значительные потери в живой силе и технике, подчеркнули в Генштабе.

Северское направление

В течение дня российские оккупанты проводили разведку. В этом направлении у них проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

Слобожанское направление

Российские оккупанты пытаются усилить существующую группировку благодаря сосредоточению резервов вблизи госграницы, хотят перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать город Изюм Харьковской области. Но успехов это не дает.

Донецкое направление

Россияне хотели продвинуться на направлениях в Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Но попытка была неудачной. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отступать в исходное положение.

Возле Попасной оккупанты пытаются удержать занятое положение. А в районе Авдеевки они не имеют успеха.

Самой худшей остается ситуация в Мариуполе. Там российские оккупанты блокируют город на западной и восточной окраинах города. Россияне имеют значительные потери, поэтому вынуждены ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Южнобужское направление

Россияне удерживают занятые рубежи, совершенствуют инженерное оборудование имеющихся позиций.

Продолжают наступать на Кривой Рог.

Возле Чернобаевки украинская оборона уничтожила семь вражеских боевых вертолетов.

Владимир Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады

Читайте также:

ТСН.ua

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.