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Российские оккупанты потеряли еще 1440 человек: свежие данные Генштаба

Российские оккупанты потеряли еще 1440 человек: свежие данные Генштаба

Российский оккупант / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери противника на утро 27 октября ориентировочно составили около 689 040 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1440 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 689 040 (+1440) человек
  • танков ‒ 9113 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 18355 (+23)
  • артиллерийских систем – 19821 (+39)
  • РСЗО – 1240
  • средства ПВО ‒ 984
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17799 (+73)
  • крылатые ракеты ‒ 2625
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27560 (+100)
  • специальная техника ‒ 3542 (+1)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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