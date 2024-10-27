Российские оккупанты потеряли еще 1440 человек: свежие данные Генштаба

Общие боевые потери противника на утро 27 октября ориентировочно составили около 689 040 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1440 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 689 040 (+1440) человек

танков ‒ 9113 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 18355 (+23)

артиллерийских систем – 19821 (+39)

РСЗО – 1240

средства ПВО ‒ 984

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17799 (+73)

крылатые ракеты ‒ 2625

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 27560 (+100)

специальная техника ‒ 3542 (+1)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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