ВСУ отвергают вражескую армию от Херсона.

Российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона.

Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России.

В Пентагоне считают, что захватчикам будет труднее контролировать украинское побережье Черного моря и прорываться в соседний Николаев.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в настоящее время создать в регионе псевдореспублику невозможно. Аналогичная ситуация с внедрением валюты оккупантов.

“Оккупанты не заинтересованы в создании "ХНР". Им выгоднее присоединить нас к какому-нибудь ОРДЛО или оккупированному Крыму. Зачем создавать иллюзию противостояния, когда мы и без того находимся под оккупацией России. Хотя Россия может наплевать на Женевскую конвенцию и провести референдум силой. У нас есть неравные позиции. Они с оружием, мы – без. Как можно вести оборону, когда город полностью обезоружен? В настоящее время стоит задача сохранить нормальное психологическое состояние херсонцев. Потому что де-юре мы Украина, а де-факто – в глухой оккупации", — сказал он.

Колыхаев также объяснил ситуацию с введением российского рубля на территории Херсонской области.

“Что касается рублей, то они могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика. Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги. О рублях у нас пока речь даже не идет. Рубли могут ввести, когда Херсонщина будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета", — добавил он.

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