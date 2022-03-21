Российские оккупанты повредили братскую могилу в Донецкой области

В области пострадали уже четыре памятника.

Российские оккупанты в понедельник, 21 марта, при обстреле повредили братскую могилу в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, российские захватчики повредили в Торецком обществе.

Отмечается, что в области уже четыре памятки Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов. В частности, три братские могилы.

"Нацисты сегодня — это россияне! Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны", — подчеркнул Кириленко.

Как сообщалось, широкомасштабное вторжение России в Украину длится уже 25-й день. Худшая ситуация в Мариуполе, который уже 18 сутки находится в осаде. В городе нет света, отопления, воды, связи, туда нельзя доставить лекарство и еду. Каждый день Россия сбрасывает на Мариуполь по 50-100 авиабомб, убивая большое количество людей. Оккупанты довели город до гуманитарной катастрофы и разрушили его почти на 90%.